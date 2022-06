Blut spenden? Ja, bitte!

Plus Sein eigenes Blut zu geben, um anderen damit im Notfall zu helfen, ist eine ehrenwerte Handlung. Aber Solidarität scheint aus der Mode gekommen zu sein. Ein Irrweg.

Ist nehmen seliger als geben? Es könnte fast den Eindruck erwecken, wenn man den Niedergang der Bereitschaft, Blut zu spenden, betrachtet. Es ist zwar verdienstvoll, wenn gerade im Corona-Lockdown junge Menschen, wie der Blutspendedienst in Bayern berichtet, sich zu einer Spende des roten Lebenssaftes entschlossen haben. Blut zu geben, sollte jedoch kein temporäres Projekt sein. Die Solidarität mit anderen ist in diesem Fall auf Dauerhaftigkeit angelegt.