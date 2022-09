Bürokratie ist nicht das Hauptproblem beim Schaffen von Wohnraum

Plus Günstige Wohnungen sind gefragt und selten: Bremst die Bürokratie den Bau günstiger Wohnungen aus oder sitzt das Problem viel tiefer?

Architekten, Planer und Häuslebauer – sie alle können bestimmt ein Lied von detailverliebter Regelungswut der Behörden singen. Da schwingt dann oft schnell das Argument mit, lästige Papiertiger und kleinkariertes Verwaltungsgehabe seien das Hindernis schlechthin, um ausreichend Wohnraum zu schaffen. Keine Frage: Die Verfahren für Baugenehmigungen müssen zweifelsohne beschleunigt werden und Bürokratie, wo immer sie überzogen ist, muss abgebaut werden.