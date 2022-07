Bürokratische Hürden für kleine Firmen während Corona waren zu hoch

Plus Das Verfahren gegen einen ehemaligen Chef einer Firma aus Jettingen wurde eingestellt. Zu Recht. Am Ende konnte keiner nachvollziehen, wer im Lockdown Fehler gemacht hat.

Betrug und Korruption sind falsch, egal ob man Politiker, Polizistin, Chefin einer Firma oder Banker ist. Im Fall des beschuldigten Geschäftsführers einer Firma aus Jettingen bleibt jedoch die Frage: War das wirklich Betrug? Oder hätten die Krankenkassen aufpassen müssen?