Bundestagswahl im Kreis Günzburg: Keine Wahlkampf-Müdigkeit vorschützen!

Es ist ja bald vorbei. Nur noch dieses Wochenende trennt uns vom Ergebnis der Bundestagswahl 2025 – und selten dürfte das Ende eines Wahlkampfs mehr herbeigesehnt worden sein. Es waren erschöpfende Wochen für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, aber auch für die Wählerinnen und Wähler, um deren Gunst und Aufmerksamkeit im Schnelldurchlauf geworben wurde. Ein ganz klein wenig Energie sollten sich aber alle für den Schlussspurt noch aufgehoben haben – und der findet am Sonntag ab 8 Uhr in den Wahllokalen im Landkreis Günzburg statt.

Es lohnt sich, die Puste aufzubringen. Denn: Wählengehen ist ein Privileg, auch wenn das leicht in Vergessenheit gerät, weil es uns heute so selbstverständlich erscheint. Frauen haben in Deutschland erst seit 1918 das Wahlrecht. Und viele junge Leute dürfen jetzt mit 18 Jahren zum ersten Mal zur Wahl gehen. Lange Zeit musste man älter sein, um mitbestimmen zu dürfen. Die Menschen, die dafür gekämpft haben, würden Wahlkampf-Erschöpfung sicher nicht als Ausrede gelten lassen, dieses hart erkämpfte Vorrecht nicht zu nutzen.

Natürlich fiel es gerade in den letzten Tagen allzu leicht, Augen und Ohren vor Wahlplakaten, Infoständen und Veranstaltungen am liebsten verschließen zu wollen und sich stattdessen auf andere, bestenfalls natürlich angenehmere und fröhlichere Dinge, zu konzentrieren. Den Fasching zum Beispiel. Auch wenn der angesichts der anstehenden Wahl, aber auch überschattet durch viele andere Ereignisse, dieses Jahr fast schon ein wenig zu kurz gekommen ist. Der Kötzer Narren-Club musste etwa schweren Herzens seinen geplanten, traditionellen Umzug dieses Jahr absagen, um am 23. Februar Platz für die Wahlen zu machen.

Die gute Nachricht für alle, die trotzdem müde und genervt sind, ist: Es sind diesmal wirklich nur zwei Kreuze, die zu machen sind. Eine wichtige Aufgabe, die in wenigen Augenblicken erledigt ist. Und dann ist wieder Zeit zum Ausruhen - oder auch dafür, den Faschingsendspurt im Landkreis Günzburg zu genießen. Da ist schließlich noch eine ganze Menge geboten.