Callcenter-Betrug: Der größte Schutz ist die eigene Vernunft

Plus Telefonbetrug bringt Geschädigte zuweilen an den Rand des Ruins. Soweit muss es nicht kommen, wenn man in Stresssituationen auf eines vertraut: auf die eigene Vernunft.

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Liebe macht blind. Und Gier lässt einen unvorsichtig werden. Mit allen diesen Gefühlsregungen spielen Kriminelle, die in Callcentern im Ausland hocken, dem Telefonbetrug zu neuer Blüte verhelfen und sich kräftig dabei die Taschen füllen. Man fragt sich, warum so viele Menschen auch im Landkreis Günzburg darauf hereinfallen. Mit Vernunft sollte es doch ein Leichtes sein, die Pläne dieser Menschen zu durchkreuzen und nicht auf die aufgetischten Märchen hereinzufallen. Doch oft ist vernünftiges Handeln ausgeschaltet, wenn ebenso unerwartet wie detailreich eine Situation geschildert wird, in der sich der Geschädigte großem Entscheidungsdruck ausgesetzt sieht. Zudem geht es in diesen erlogenen Geschichten um die Liebsten, denen man einfach helfen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen