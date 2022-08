Das 9-Euro-Ticket sollte fortgeführt werden

Plus Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV läuft aus. Trotz berechtigter Kritik sollte es bestehen bleiben - auch im Landkreis Günzburg. Mobilität muss bezahlbar sein.

Mehr als 52 Millionen Mal wurde das 9-Euro-Ticket in Deutschland verkauft. Hinzu kommen mehr als zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die das Ticket automatisch erhalten haben. Trotz der großen Nachfrage endet das günstige Angebot für den öffentlichen Nahverkehr vorerst. Eine verpasste Chance.