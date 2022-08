Das kranke System hat Gründe

Plus Selbstverständlich ist es wichtig, Fachkräfte zu gewinnen. Aber wie wäre es, zunächst den bereits Beschäftigten genügend Aufmerksamkeit zu schenken, anstatt sie zu überfordern?

So funktioniert es nicht mehr. Staaten wetteifern mit Drohgebärden und mit hohem Blutzoll um ihre Einfluss-Sphären. Die sogenannte Globalisierung hat Wirtschaft und Politik gleichermaßen im Profitrausch leichtsinnig werden und in Abhängigkeiten geraten lassen, die uns nun teuer zu stehen kommen. Gestörte Lieferketten sind ein limitierender Faktor. Und noch viel mehr ist es der Mensch, Stichwort: Fachkräftemangel.