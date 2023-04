Großeinsatz in Krumbach: Das Märchen von der "heilen Welt"

Plus Razzien im Landkreis Günzburg: Dass sich Ganoven ausgerechnet Krumbach als Ausgangspunkt ihrer Taten ausgesucht haben, muss niemanden verdrießen. Und auch nicht überraschen.

Es ist ungewöhnlich, dass die Polizei die Heimatzeitungen am Ort des Geschehens so nah an ihr operatives Geschäft herangelassen hat. Anders hätten wir nicht so detailreich und nicht mit so vielen Bildern vom bisher größten Polizeieinsatz in der Geschichte Krumbachs berichten können. Die Polizei hat damit auch Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache betrieben. Denn die Chancen standen nach derart akkuraten Vorbereitungen gut, eine Bande zu schnappen, die den Arbeitskräftemangel in Deutschland einerseits und die fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven von Menschen andererseits für das eigene, lukrative "Geschäftsmodell" auszunutzen verstand.

Die Dimension der gemeinsamen Aktion von Polizei und Zoll ist dennoch beachtlich. Und auch, dass die Verdächtigen keinen Wind davon bekommen haben bei all den Mitwissenden. Krumbachs Bürgermeister Fischer muss sich nicht grämen, in welchem Licht seine Stadt nun dastehen könnte. Krumbach ist schierer Zufall. Und es ist analog zum Drogenkonsum und -handel ein Märchen, zu glauben, dass es auf dem Land noch etwas wie "heile Welt" gibt. Moderne und schnelle Techniken, selbst mit weit entfernten Orten zu kommunizieren, stehen auch hier zur Verfügung. Vielleicht zieht mancher Gauner zum Eigenschutz ländliche, ruhige Gegenden einer pulsierenden Großstadt sogar vor.

