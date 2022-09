Bei den Energiepreisen muss der Deckel drauf, und zwar schnell!

Plus Angesichts der steigenden Preise für Gas und Strom braucht das Lebensmittelhandwerk ein Rettungspaket von der Regierung. Sonst droht vielen Betrieben der Ruin.

Die Preise für Öl, Gas und Strom kennen derzeit nur eine Richtung. Die Energiepreise schießen durch die Decke. Dem Lebensmittelhandwerk droht deswegen der Kollaps. Sprach man noch in der Corona-Krise über Bäcker und Metzger von Systemrelevanz, scheint sich das Rad nun offensichtlich gedreht zu haben. Von Systemrelevanz ist jedenfalls wenig erkennbar, wenn Unternehmer von der Politik zu hören bekommen, man könne sich vorstellen, dass Betriebe für Monate ihre Produktion einstellen könnten, um drohende Insolvenzen abzuwenden.