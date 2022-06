Die Erosion des Ehrenamts wird im Landkreis Günzburg spürbar

Plus Dass bei Führungspositionen im Ehrenamt nicht gedrängelt wird, ist bekannt. Jetzt aber fällt es zunehmend schwer, genügend aktive Mitglieder aufzubieten. Die Lage ist ernst.

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen, wieviel Ärger musst du tragen. Gibst noch Geld aus, opferst Zeit – und der Lohn? – Undankbarkeit!