Die Jugend in Burgau ist jetzt gefragt

Plus Die Bürgerwerkstatt für die Städtebauplanung in Burgau ist gestartet. Die Veranstaltung fand Anklang. Doch auch die Jugend sollte sich einbringen.

"Heute schon an morgen denken", diese Botschaft hat die Stadt Burgau mit der Auftaktveranstaltung zur Städtebauplanung und ihrem Bürgerworkshop eindrucksvoll an die weitergegeben, die es betrifft – die Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Stadt leben – und die es sich nicht nehmen ließen, ihre Anregungen und Ideen mitzuteilen. "Nicht meckern, sondern selber gestalten" hieß der Geist, der durch die Veranstaltung wehte. Ein guter Geist, wie es wohl jeder erlebt haben dürfte und der vor allem eines erreichte: Bürgernähe. Gelebte Demokratie wünscht sich nichts sehnlicher als das. Als gutes Zeichen ist es also zu werten, wenn bei so einer Veranstaltung kurz vor Beginn auf die Schnelle noch Stühle aufgetrieben werden müssen.

Es besteht noch Hoffnung, dass die Jugend das Online-Angebot nutzt

Doch halt: Bei aller Euphorie gibt es doch noch einen kleinen Wermutstropfen. Wo war eigentlich die Jugend? Ganz offensichtlich woanders. Und sind es nicht gerade die Jugendlichen, die in 20 oder 30 Jahren mit ihrer Familie hier leben? Wäre es nicht auch gerade für sie wichtig, ihre Zukunft schon jetzt mitzugestalten? Gut, dass der Zug noch nicht abgefahren ist. Der interessierte Bürger– und hoffentlich eine noch größere Anzahl Jugendlicher – können sich noch bis 7. August einbringen und Vorschläge auf der Onlineplattform https://mypinion.de/mypinion-burgau/ zum Besten geben.

