Die Kirche muss aus leeren Pfarrhäusern günstigen Wohnraum schaffen

Plus Die Wohnungsnot im Landkreis Günzburg wird durch die Kriegsflüchtlinge verschärft. Doch viele Immobilien stehen leer. Vor allem Kirchen sollten ihr Potenzial voll nutzen.

Kinderreiche Familien, alleinerziehende Eltern, Asylanten, Menschen mit geringem Einkommen und nun Kriegsflüchtlinge: Die Suche nach einer geeigneten Wohnung gleicht für viele Bürgerinnen und Bürger einer Lotterie. Die Wartelisten der Sozialämter sind lang und werden immer länger. Kommunen versuchen, neue Baugebiete auszuweisen, und machen dabei den anteiligen Bau von sozialverträglichem Wohnraum zur Vorgabe. Doch alle Bemühungen reichen nicht.