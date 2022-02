Die Kommunalpolitiker senden ein verheerendes Signal an die Burgauer Bürger

Plus Stadtratsmitglieder ignorieren Empfehlungen der Polizei und lassen ständig Ausnahmen vom Bebauungsplan zu: Warum sollte sich der Bürger an etwas halten?

Man könnte es inkonsequent nennen. Oder willkürlich. Die Sitzung des Burgauer Bauausschusses am Dienstagabend hat wieder einmal gezeigt, dass man hier als Bürgerin oder Bürger mit allem rechnen muss. Wie es bereits einige Male zuvor Einwohner getan und damit Erfolg hatten, beantragte nun ein weiterer Bürger, eine Tempo-30-Zone in einem Gebiet der Stadt auszuweisen. Wohlgemerkt: einer. Es lag keine Befragung der weiteren dort lebenden Leute vor, und die Polizei sieht in einer Stellungnahme keinen einzigen Grund, dort tätig zu werden. Dennoch folgte der Ausschuss mehrheitlich dem Antrag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

