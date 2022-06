Ein Rückschlag für die Dorfläden im Landkreis Günzburg

Plus Der Dorfladen Riedheim steht vor dem Aus. Damit das anderen Läden im Kreis Günzburg erspart bleibt, braucht es eine Fehleranalyse und die Akzeptanz der Kunden.

Jetzt ist die Betroffenheit auf einmal groß im Leipheimer Stadtrat und in Riedheim. Ausgerechnet in dem Leipheimer Stadtteil bekommt die Erfolgsgeschichte der Dorfläden im Landkreis Günzburg eine erste kräftige Delle. Der Dorfladen Riedheim steht vor dem Aus. Es lohnt eine gründliche Fehleranalyse, damit anderen Läden unserer ländlich geprägten Region dieses Schicksal erspart bleibt.