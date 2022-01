Eine Abmahnung nach dem Einsatz: das falsche Signal aus Leipheim

Feuerwehr, THW, Sanitäter: Sie alle leisten nicht nur in Katastrophengebieten Großes. Starr auf Regeln zu beharren, zeugt in Leipheim nicht von Weitsicht.

Die Bilder aus dem Ahrtal bekommt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf: weggerissene Häuser und Stromleitungen. Väter und Mütter mit ihren Kindern, die auf ihrem Hausdach verzweifelt auf die Rettung durch einen Helikopter warten. Keller, in denen stinkender Schlamm voller Unrat zurückbleibt. Menschen, denen außer den Kleidern am Leib nichts mehr geblieben ist. Menschen, die den Helferinnen und Helfern, die sich aus dem ganzen Land auf den Weg ins Flutgebiet gemacht haben, unendlich dankbar sind. Nun droht einem dieser Helfer Konsequenzen.

Wegen ein paar Schlafsäcken, einer Abmeldung, über die sich die Parteien streiten und eines Fahrtenbuchs bekam er eine Abmahnung und einen dienstlichen Verweis zugestellt. Das sendet genau das falsche Signal: Hilf bloß nicht, am Ende bekommst du noch Probleme.

Fehlende Weitsicht: Die Stadt vergrault die Feuerwehr, die sie selbst braucht

Diese Helferinnen und Helfer haben eine unglaublich wichtige Arbeit geleistet, die mindestens Respekt verdient. Eher aber Applaus und ein bisschen Demut. Einem Feuerwehrkommandanten nun aus behördlichen Formalia einen Strick zu drehen, ist das Gegenteil davon. Es zeugt von Engstirnigkeit. Wegen nicht einmal einem Dutzend Schlafsäcken fast eine grundlose Kündigung auszusprechen, ist vielleicht formal korrekt, aber nicht verhältnismäßig. Und es zeugt von fehlender Weitsicht.

Denn die Bilder aus den Flutgebieten, die im vergangenen Jahr über den Fernsehbildschirm geflimmert sind, scheinen auf den ersten Blick weit weg zu sein. Das sind sie aber nicht. Schreibt der Bürgermeister doch selbst, dass er die Gelegenheit zum Einspruch möchte, vor allem dann, wenn im eigenen Ort möglicherweise sämtliche Kräfte aufgrund eines Hochwassers erforderlich seien. Die Stadt wollte ja auch nicht ungeschützt bleiben, wenn einige Mitglieder der Feuerwehr ins Flutgebiet fahren. Das ist verständlich. Andererseits vergrault der Bürgermeister mit seinem Verhalten genau die Helfer, die die Stadt selbst im Notfall dringend bräuchte.

Falsches Signal an Helfer

Damit reiht er sich in eine unrühmliche Kette von Ereignissen ein. Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, die eine fehlende Demut vor Rettungskräften erkennen lassen: In Karlsruhe wollte eine Autofahrerin zum Beispiel einen Rettungswagen während eines Notfalleinsatzes umparken, weil sie mit ihrem Auto nicht vorbeikam. In Garching haben im vergangenen Jahr zwei Jugendliche von einer Brücke aus Bierflaschen auf das Rettungsfahrzeug der Feuerwehr der Technischen Universität München geworfen. In dieser Stimmung ist es genau das falsche Signal, wenn ein Bürgermeister seine Feuerwehr nicht einmal in einen Hilfseinsatz verabschiedet, sondern sogar noch eine Abmahnung ausspricht.