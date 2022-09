Eine kleine Aktion, die aber das große Problem nicht löst

Plus Der Verkehrsverbund Mittelschwaben befördert am 24. September die Menschen umsonst. Nett. Wirklich wichtig wäre ein erschwingliches Ticket und einheitliches Tarifsystem.

Die Älteren werden sich noch erinnern. 2023 ist es 50 Jahre her, dass in der Bundesrepublik Deutschland Ungeheures geschah: Die Ölkrise veranlasste die Bundesregierung dazu, den Menschen vier autofreie Sonntage zu verordnen. Einige Autofahrerinnen und Autofahrer dürften ganz aktuell angesichts explodierender Spritpreise den einen oder anderen Wochenendausflug streichen.