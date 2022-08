Es braucht Maßnahmen gegen das Unwetter Hitze

Plus Der Sommer ist in diesem Jahr zu heiß und zu trocken. Der Landkreis Günzburg muss sich langfristig mit den Folgen der Klimakrise beschäftigen.

Früher war das im August so: Die Koffer packen und mit dem Auto über den Brennerpass fahren, um für ein oder zwei Wochen das mediterrane und trockene Klima mit hohen Temperaturen erleben zu dürfen. Heutzutage ist es im August so: Haustüre öffnen und permanent mediterranes und trockenes Klima mit hohen Temperaturen aushalten. Und das im Landkreis Günzburg.