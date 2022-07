Fehlende Inzidenzen: Für technisches Versagen kann der Landkreis nichts

Plus Wenn Computerprogramme streiken, können auch Menschen manchmal nichts tun. Den Fall der fehlenden Corona-Inzidenzen im Kreis Günzburg darf man nicht überinterpretieren.

Manch Leser oder Leserin hat eine große Verschwörung gewittert. Dass Landratsamt und RKI in gemeinsamer Absprache den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Günzburg die aktuelle Corona-Lage absichtlich verschweigen wollen, ist allerdings wirklich nicht der Fall. Auch wenn, das muss an dieser Stelle klar gesagt werden, die seit Tagen fehlenden Inzidenzzahlen nicht hinnehmbar sind.