Krieg in der Ukraine zeigt: Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich

Plus Der Überfall Russlands auf die Ukraine zeigt: Frieden und Demokratie sind keine Selbstläufer. Und er macht auch deutlich, dass Putin nichts von Fakten hält.

Es ist fürchterlich, was wir seit über einer Woche erleben – und dabei sind wir nur Augenzeugen: Der Angriffskrieg Russlands auf den kleinen Nachbarn, die Ukraine, hat unsägliches Leid über die Menschen und dieses Land gebracht. Das alles spielt sich gerade mal gut zwei Flugstunden von München entfernt ab. Dieser Überfall auf Unschuldige wirkt gleichsam wie ein Augenöffner. Er zeigt, dass Frieden, Freiheit und Demokratie keine Selbstläufer sind. In diesem Zusammenhang wirken die Demonstrationen von Impfgegnern, die in unserem Land auch jene hohen Güter gefährdet sehen, seltsam lächerlich.

