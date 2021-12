Gewalt am Günzburger Bahnhof und im Alltag: Hassspirale endlich durchbrechen!

Plus Müssen bald überall Kameras hängen? Muss jedem im Netz prophylaktisch mit Anzeigen gedroht werden? Soll das wirklich so weitergehen? Der Ausweg liegt bei uns.

Es war eine Tat, die ob ihrer Brutalität sprachlos macht - und weil der Täter dabei in Begleitung zweier Kinder war. Die Polizei schilderte den Vorfall kürzlich folgendermaßen: Am Bahnhof in Günzburg hatte ein Mann von einem Zugbegleiter eine Fahrkarte haben wollen. Da der Reisende kein Bargeld und keine Debitkarte dabei hatte, lehnte der Schaffner ab. Daraufhin beleidigte der Mann den Zugbegleiter zunächst mit Worten und bespuckte ihn dann. Er geriet immer mehr in Rage. Der Mann schlug den DB-Mitarbeiter mit den Fäusten ins Gesicht, trat ihm mit den Füßen in den Bauch und gegen die Beine. Der Schaffner ging kurz zu Boden und floh dann in seinen Zug, wo er sich einsperrte. Der etwa 25-jährige Schläger stieg nach der Tat in einen Zug in Richtung Leipheim. Nach der Ankunft des anderen Zuges in Augsburg wurde der DB-Mitarbeiter in einer Augsburger Klinik behandelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

