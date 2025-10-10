Prävention an Schulen heißt auch: Durchgreifen bei Gewalt

Offenes Europa-Gymnasium steht in großen Buchstaben auf den Schildern vor und im Dossenberger-Gymnasium. Die Schule „bekennt sich mit seiner ganzen Schulgemeinschaft zu einer verantwortungsvollen Werteerziehung.“ Im Mittelpunkt stehe dabei die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung zu verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft. Die Werteerziehung stehe unter dem Titel: „Verantwortung übernehmen – für sich und andere“.“ So heißt es auf der Homepage des Günzburger Gymnasiums. Was heißt Verantwortung übernehmen? Es heißt, durchzugreifen bei Mobbing und Gewalttaten, und zwar so schnell und unverzüglich, dass in dieser Schulgemeinschaft kein Einzelner aus dem Blickfeld gerät und leiden muss. So wie es bei Finn D. lief, sieht Verantwortung übernehmen nicht aus. Die Schulleitung drückt sich vor echten Konsequenzen.

Dass seine Mitschüler ihm nun im neuen Schuljahr „eine Chance geben“, hört sich eher nach Täter-Opfer-Umkehr als nach echter Konsequenz an. Es soll dabei nicht in Abrede gestellt werden, wenn der 13-Jährige auch andere Jungs beleidigt und vermutlich provoziert hat. Doch wiegt die eine Beleidigung schwerer als die andere? Wer darüber ernsthaft diskutiert, ob „Hurensohn“ schlimmer ist als „dummer Deutscher“ hat entweder noch nie mit einer Jungsgruppe im Teenageralter gesprochen oder will das eigentliche Problem nicht wahrhaben.

Nichts legitimiert die Tatsache, dass ein 15-Jähriger im Unterricht unter der Aufsicht einer Lehrkraft einen Mitschüler krankenhausreif schlägt. Dass der verletzte Schüler noch selbst seine Mutter rufen muss, und die Eltern nicht sofort reinbestellt werden, ist unverständlich. Wer behauptet, dass es ja irgendeine Ursache geben müsse, dass diese Körperverletzung passiert sei, legitimiert im gleichen Atemzug, dass der Täter eine Art von Recht gehabt hätte, so zu reagieren.

Rache und Selbstjustiz haben an einer Schule, egal ob in Berlin oder Günzburg, nichts verloren. Prävention heißt auch, Konsequenzen folgen zu lassen, die dem Ernst der Sache gerecht werden. Wer keine Scheu hat, in einem Gymnasium einen Mitschüler zu verprügeln, wird auch die Präventionsveranstaltung der Kripo nicht ernst nehmen.