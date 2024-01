Kommentar

vor 43 Min.

Groß-Demo im Kreis Günzburg: Ein Protest, zwei Meinungen

Besonders lange ging der Protest am Montag in Krumbach.

Plus Starke Nerven haben Pendlerinnen und Pendler am Montag gebraucht. Zwei Redaktionsmitglieder kommentieren den Tag mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen.

Von Rebekka Jakob, Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Zur Großdemonstration am Montag im Kreis Günzburg haben unsere Redaktionsleiterin und unser Redakteur unterschiedliche Ansichten.

Mit Humor geht auch ein Streiktag vorüber

Solange es Haare gibt, liegen sich Menschen in denselben. Der das gesagt hat, hatte selbst zwar wenige davon auf dem Kopf, aber in demselben eine ganze Menge: Es ist Heinz Erhardt, der große deutsche Komiker. Ein wenig von seiner Leichtigkeit, seinem Charme würde der aktuellen Diskussion um die Bauernproteste guttun. Denn zwischen Autobahnblockaden und Traktorkorsos auf der einen sowie verspäteten Pendlern und besorgten Eltern auf der anderen Seite ist nicht nur das Verständnis verloren gegangen, sondern auch der Humor. Sicher, es fällt schwer, gelassen und humorvoll zu reagieren, wenn man im Stau auf der B16 steht und eigentlich nur in die Arbeit möchte. Und den Landwirten ist angesichts der Kürzungen und des drohenden Lochs im Geldbeutel das Lachen auch im Halse stecken geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

