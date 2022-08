Günzburg beweist einen langen Atem bei der Landesgartenschau

Plus Monatelang wurde in Günzburg auf das Ziel einer Landesgartenschau hingearbeitet. Seit Mittwoch steht fest, dass es sich gelohnt hat. Ein Erfolg, der viele Namen hat.

Ein Sprint war es wahrlich nicht, ehe die Stadt Günzburg ihr ehrgeiziges Ziel erreicht hat. Vielmehr war es ein Marathon, der mit einem Hindernislauf kombiniert wurde. Vor mehr als einem Jahr bekundete die Große Kreisstadt ihr Interesse, die Landesgartenschau auszurichten – und zwar in den Jahren 2030 bis 2032. Die Bewerbung für 2028 und 2029 war nach eigenem Bekunden zu früh, man befürchtete, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden.