Guntiafest findet statt: Eine gute Entscheidung

Plus Seit 1977 bringt das Stadtfest die Menschen in Günzburg zusammen. Nach dem Jahrhunderthochwasser ist dieser Lichtblick wichtig für die Gemeinschaft.

Es liegen harte Tage hinter den Menschen im Landkreis Günzburg. Viele haben noch immer mit den Folgen des Jahrhunderthochwassers zu kämpfen und viele werden es auch noch lange damit zu tun haben. Gerade vor dem Hintergrund ist die Entscheidung, das Guntiafest 2024 nicht ins Wasser fallen zu lassen, eine gute und richtige Entscheidung. Nach den schlimmen Bildern der Flut, nach der Angst und den Sorgen brauchen die Günzburger diesen Lichtblick dringender denn je.

Das Guntiafest bringt seit 1977 die Menschen zusammen - und lockt traditionell jedes Jahr auch diejenigen wieder in die Stadt, die früher hier gewohnt haben. Es schafft eine Gemeinschaft - nicht nur im legendären Bermuda-Dreieck - die gerade nach den belastenden Zeiten unverzichtbar ist für eine Stadt. Ganz deutlich zu sehen war das nach der Corona-Pandemie: Die Menschen in der Region hatten sich danach gesehnt, wieder zusammen feiern zu dürfen, und diese Gelegenheit ausgiebig genutzt. Gut und richtig ist es aber auch, dass beim Feiern diejenigen nicht vergessen werden, die vom Hochwasser betroffen sind. Große und kleine Spendenaktionen laufen bereits im ganzen Landkreis. Auch beim Guntiafest soll gesammelt werden.