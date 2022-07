Hitler-Anschlag: Der 20. Juli ist ein Gedenktag mit Potenzial

Plus Künftig soll im Landkreis jährlich an den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg erinnert werden. Das ist keine schlechte Idee, wenn damit noch mehr verbunden wird.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg war kein Hans Scholl von der studentischen Widerstandsbewegung "Weiße Rose". Der Offizier galt als glühender Nationalist. Erst als der Feldzug in der Sowjetunion scheiterte, schwenkte er um und wurde zum entschiedenen Gegner Adolf Hitlers. Eines der Leitmotive dürfte gewesen sein, einen Frieden unter möglichst milden Bedingungen für Deutschland zu erreichen. Was aber alle Widerstandskämpfer eint, ist der Mut, aus welchem Beweggrund heraus auch immer eine Diktatur aktiv zu bekämpfen. Denn ein solches menschenverachtendes System ist nicht nur auf Einschüchterung, Angst und Repressalien aufgebaut. Es bedarf schon auch einer breiten Zustimmung.