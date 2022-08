Humor ist ein Schlüssel, der Türen öffnet, aber nicht für jede passt

Plus Demenz verändert den Menschen. Mit der Zeit verändern sich Charakter, Sprache und Verhalten. Für Angehörige und Außenstehende können diese Veränderungen unverständlich sein.

Wie heißt es so schön: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Bei einem Missgeschick mag das noch vergleichsweise einfach gelingen. Im Zusammenhang mit einer sehr schweren Krankheit, die den liebsten Menschen zu einem völlig anderen werden lässt, wird das schon um ein Vielfaches schwieriger. Natürlich darf Humor im Zusammenhang mit Demenz nicht mit dem als landläufig bekannten "schwarzen" Humor verwechselt werden, auch nicht mit plumpen Witzen. Und schon gar nicht, wenn sie den erkrankten Menschen selbst auf die Schippe nehmen.