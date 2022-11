Ihr persönlicher Sieg ist ein Gewinn für das Handwerk in der Region

Plus Sich in jungen Jahren für einen solchen Nischenberuf zu entscheiden, erfordert Mut. Der Sieg der Klarinettenbauerin ist auch ein Sieg für den Ausbildungsbetrieb.

Dass sie so gut abschneiden wird bei den Wettbewerben des Deutschen Handwerks, damit hätte Marion Loos nicht gerechnet. Ihre harte Arbeit und ihr Mut haben sich jedoch ausgezahlt. Sie hat sich in jungen Jahren für einen Nischenberuf entschieden – nur wenige Jugendliche wollen nach dem Abitur eine Ausbildung zur Holzblasinstrumentenmacherin beginnen. Auch wenn es vielleicht etwas leichter ist, aus einem seltenen Handwerk herauszustechen (als beispielsweise unter hundert Mechatronikerinnen und Mechatronikern), so kann man der 22-Jährigen nur größten Respekt zusprechen. Um eine Klarinette zu bauen, sollte man im besten Fall musikalisch und handwerklich begabt sein, außerdem mit Maschinen umgehen können und auch physikalische Prozesse verstehen.

