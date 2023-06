Special Olympics: Inklusion ist eine Chance und kein Hindernis

Plus Es ist schön, als Landkreis vor den Special Olympics Gastgeber für geistig beeinträchtige Sportler zu sein. Noch schöner wäre es, das als Start für etwas Größeres zu begreifen.

Es waren mit Sicherheit erlebnisreiche, im positiven Sinne aufregende Tage für die Sportlerinnen und Sportler aus Burkina Faso, die von Samstag an in Berlin bei den Special Olympics Weltspielen mitwirken. Die westafrikanische Delegation ist seit Dienstag im Landkreis Günzburg zu Gast. Und am Donnerstag heißt es bereits wieder Abschied nehmen.

In der Bundeshauptstadt zeigt die weltweit größte inklusive Sportbewegung, dass die Kombination von Sport und Spaß noch möglich ist in einer vom "höher, schneller, weiter" durchdrungenen Zeit. Selbstverständlich möchten auch die Athleten und Athletinnen am liebsten eine Medaille in Händen halten. Doch sie sind schon vor den Wettbewerben alle Sieger, denn sie haben es trotz ihres geistigen oder mehrfachen Handicaps geschafft, dabei zu sein. Das ist die größte Leistung überhaupt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen