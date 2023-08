Jeder kann es den Fahrraddieben in Günzburg schwer machen

Plus Wenn ein Fahrrad gestohlen ist, ist es häufig zu spät. Am Günzburger Bahnhof gibt es eine leichte Möglichkeit, das Fahrrad sicher abzustellen - man muss sie nur nutzen.

In einer perfekten Welt müsste niemand sein Auto absperren, könnte seinen Geldbeutel im Einkaufswagen liegen lassen und müsste im Freibad oder am Badesee seine Wertsachen nicht ständig im Blick haben. Doch wir leben in keiner perfekten Welt, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die Dinge, die nicht ihnen gehören, an sich nehmen. Dazu zählen auch Fahrräder. Am Bahnhof in Günzburg werden seit Jahren Fahrräder gestohlen, so wie an quasi allen Bahnhöfen in Deutschland. Damit dieses teure Ärgernis verhindert wird, gibt es vor allem in Günzburg eine einfache Möglichkeit – doch diese wird nur selten genutzt.

Am Einfachsten ist es, die Verantwortung von sich zu weisen. Der Ruf nach mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung ist schnell gemacht. Dieser erste Impuls ist nachvollziehbar. Doch am Beispiel von Günzburg gibt es eine bessere und deutlich effektivere Methode: die Sammelschließanlage an der Siemensstraße. Für wenig Geld lässt sich das Fahrrad hier vor Wind und Wetter, aber vor allem vor Dieben, geschützt unterstellen. Einen Euro kostet diese Möglichkeit für einen Tag, zwölf Euro für den gesamten Monat.

