Kids & Company: Ist Vorsitzende Denzler noch tragbar?

Plus Wohlformulierte Pressemitteilungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Mitarbeitende von Kids & Company in Günzburg von Stephanie Denzler mehr Empathie erwartet hatten.

Ohne ehrenamtliches Engagement, ohne Leidenschaft für das Gemeinwohl würde in diesem Staat bedeutend weniger glücken. Motive, sich für andere einzusetzen, gibt es viele: Sie können altruistischer Natur sein. Der freiwillige Einsatz kann dem eigenen Ego schmeicheln oder wohlkalkuliert als Basis dafür dienen, auf der Karriereleiter etwa in der Politik weiter nach oben zu klettern. Das alles ist absolut legitim.