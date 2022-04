Kreiskliniken in Not: Die offenen Fragen müssen geklärt werden

Gut elf Millionen Euro Schulden hat das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg–Krumbach im zurückliegenden Jahr angehäuft. Die Verantwortlichen müssen benannt werden.

Gesundheit ist ein hohes Gut, das man häufig genug erst richtig zu schätzen weiß, wenn sie bedroht ist. Zurecht waren und sind die Menschen im Landkreis stolz auf ihre Kreiskrankenhäuser in Günzburg und Krumbach, die weit mehr sind als Wald- und Wiesenkliniken. Die Standorte waren in der Vergangenheit gerade auch für Ärzte interessant, weil die Kliniken noch übersichtlich sind und doch viel zu bieten haben. Inwieweit das alles noch in der Zukunft gelten mag, wird sich weisen.

Etatlücke der Kreiskliniken wurde immer größer

Gut elf Millionen Euro Schulden hat das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg–Krumbach im zurückliegenden Jahr nun angehäuft. Die Etatlücke wurde im Laufe der vergangenen Jahre immer größer. Landrat Hans Reichhart hat vor wenigen Monaten vielleicht noch rechtzeitig die Notbremse gezogen und mit mehr oder weniger sanftem Druck (er bestreitet dies) dem bisherigen Vorstand Dr. Volker Rehbein nahegelegt, nicht weiter zu machen. Anders ist nicht überzeugend zu erklären, weshalb Rehbein Mitte November des vergangenen Jahres sein Ausscheiden sechs Wochen später angekündigt hat (faktisch erfolgte dies mit Resturlaub noch früher). Ein Jahr zuvor war er noch fest entschlossen, für die Verlängerung seines Vertrages zu kämpfen.

Das vom Landrat in Auftrag gegebene Wirtschaftlichkeitsgutachten wird nicht grundlos weiterhin unter Verschluss gehalten. Der Inhalt der Expertise ist brisant. An mehreren Stellen wird ein Versagen der Klinikspitze deutlich. Abrechnungen gegenüber Krankenkassen und Patienten wurden nicht getätigt, Jahresabschlüsse fehlten monatelang, von Controlling keine Spur. Der frühere Vorstand – ein Arzt, der mit medizinischem Sachverstand die Notwendigkeiten seiner Kollegen zufriedenzustellen versuchte – scheint mit der finanziellen Verantwortung überfordert gewesen zu sein.

Lossprechen von Verantwortung kann sich der alte Verwaltungsrat nicht

Erstaunlich ist dann schon (das Gutachten lag bereits vor), wie Rehbein in der Pressemitteilung des Landratsamtes vom 17. November 2021 verabschiedet wurde. Landrat Hans Reichhart wird mit den Worten gegenüber Rehbeins Leistungen zitiert: „Er hat den Grundstein dafür gelegt, dass wir auch in den kommenden Jahren die Kliniken in eine erfolgreiche Zukunft führen können.“ Das klingt wie Hohn in den Ohren derjeniger, die keine fünf Monate später fürchten müssen, unabhängig von ihrer Leistung in der Probezeit gekündigt zu werden oder ihren befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängert zu bekommen. Im Rückblick war Rehbeins Abgang begleitet durch eine mediale Nebelkerzen-Werferei der Kreisverwaltungsbehörde – vielleicht, damit der Vorstand gesichtswahrend aus der Sache herauskommt. Das mag ein edles Motiv sein. Allein: Es hilft nichts.

Die Karten müssen auf den Tisch. Dazu gehört, dass die Verantwortlichen benannt werden. Lossprechen von Verantwortung kann sich auch der alte Verwaltungsrat nicht, der als Kontrollorgan versagt hat. Ist er hinters Licht geführt worden? Oder ist er seiner Aufgabe nur unzureichend nachgekommen? Diese Fragen gehören geklärt. Und auch über das Wirtschaftlichkeitsgutachten und die Schlüsse daraus muss transparent diskutiert werden.

