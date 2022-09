Kreisrat will aufhören: Im Spannungsfeld von Partei und Ehrenamt

Plus Der Rückzug des ehemaligen Landrats Hafner aus dem Kreistag offenbart, wie schwierig Ehrenamtliche für die Kommunalpolitik zu finden sind. Es ist ein Dilemma.

Politik, auch Kommunalpolitik, hat viel mit Taktieren zu tun, wenn es darum geht, den eigenen Einfluss zu sichern oder auszubauen. Nichts anderes war jenes Manöver vor der Kommunalwahl im März 2020, den aus Altersgründen ausscheidenden Landrat Hubert Hafner für die Kreistagsliste der CSU zu gewinnen. Der Stimmenfänger Hafner funktionierte, auch wenn für die CSU eine absolute Mehrheit nicht mehr zu holen war.