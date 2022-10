Kultur- und Sternenacht: Günzburg findet eine attraktive Mischung

Plus Gelungene Premiere: Die Kombination von Handel und Kultur bei der Kultur- und Sternenacht in der Innenstadt unterstreicht, welches Potenzial Günzburg entfalten kann.

Da sage noch jemand, in Günzburg würden die Bordsteine schon vor dem Sandmännchen hochgeklappt. Der vergangene Freitag hat das Gegenteil bewiesen. Die Bündelung von langem Einkaufsabend ("Sternenacht") und der ersten Günzburger Kulturnacht war ein Volltreffer für die Veranstalter (Cityinitative und Kulturamt), Einzelhändler, Gastronomen, aber auch für die Kulturschaffenden sowie die Kultureinrichtungen in Günzburg; und vor allem: für die Besucherinnen und Besucher, die innerhalb weniger Stunden viel erleben konnten.