Landesgartenschau in Günzburg? Stadt punktet mit Leidenschaft

Plus Günzburg will unbedingt eine Landesgartenschau zwischen 2030 und 2032 ausrichten. Dafür legen sich viele Beteiligte mächtig ins Zeug.

Es war ein starkes Bild, welches Günzburg am Donnerstag im Rennen um die Austragung einer Landesgartenschau abgab. Als letzten der zehn verbliebenen Bewerber bereiste ein Expertengremium die Große Kreisstadt. Und diesem Fachbeirat präsentierte sich Günzburg von seiner besten und vor allem ehrlichen Seite.