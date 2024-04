Landkreisbürger müssen ICE-Trasse hinnehmen, aber bekommen keinen guten ÖPNV

Plus Schon wieder müssen Menschen im Landkreis Günzburg auf Verbesserungen bei Bussen und im Nahverkehr verzichten. Das Mut-Aus ist ein fatales Zeichen.

Sei es von Landtagsabgeordneten, Bürgermeistern oder vonseiten der Deutschen Bahn, wird den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die Häuser, Betriebe und Grundstücke an der geplanten ICE-Trasse haben, oft entgegnet: Auch ihr profitiert vom Bahnprojekt, schließlich wird der Nahverkehr durch die neue viergleisige ICE-Strecke besser. Das mag in Teilen stimmen.

Zusmarshausen im Kreis Augsburg etwa bekommt sogar die Chance auf einen Bahnhalt in der Marktgemeinde. Erst kürzlich hat Landrat Martin Sailer mitgeteilt, dass die Forderungen aus der Region beim Bahnausbau Ulm-Augsburg erfüllt werden würden. Neben der Potenzialanalyse der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist auch das vom Landkreis Augsburg entwickelte Buskonzept in die positive Bewertung eingeflossen.