Lebensmittelverschwendung ist ein Problem der Wohlstandsgesellschaft

Plus Berge von Nahrungsmitteln werden in Deutschland weggeworfen. Das ist wenig wertschätzend und respektlos. Projekte, um das zu vermeiden, gibt es auch in Günzburg.

Die Banane hat braune Flecken, die Gurke kommt etwas verschrumpelt daher und der Joghurt ist tatsächlich schon seit einem Tag abgelaufen – wird ja eh nicht mehr gegessen, also weg damit in die Tonne. Lebensmittelverschwendung ist das Problem einer Wohlstandsgesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen