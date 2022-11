Lebensretter in Günzburg: Auf die Erste Hilfe kommt es an

Plus Bis Profis am Unfall- oder Unglücksort eintreffen, sind kenntnisreiche Laien der entscheidende Faktor, um Leben zu retten. Das sollte aller Mühen wert sein.

Jährlich erleiden ungefähr 65.000 Menschen einen plötzlichen Herzstillstand. Das berichtete vor gut einem Jahr die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Um die Dimension einmal auf andere Weise deutlich zu machen: Diese Zahl entspricht in etwa der Hälfte der Bevölkerung des Landkreises Günzburg. Und die allermeisten dieser Menschen, nämlich 60.000, sterben.