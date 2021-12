Meinungsfreiheit ist auch in der Pandemie keine Einbahnstraße

Plus Wer sich wie in Günzburg gegen Corona-Beschränkungen auf die Straße stellt und auf die Bedeutung verschiedener Ansichten pocht, sollte nicht Passanten maßregeln.

Diesen Dienstag war es wieder soweit. Eine Handvoll Gegner der Corona-Maßnahmen hat sich am Günzburger Wätteplatz versammelt, um ihrem Ärger über die Beschränkungen Luft zu machen. Unüberhörbar schallten ihre Botschaften durch die Innenstadt. Soweit kein Problem. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in einer Demokratie, das deutsche Gerichte durch ihre Entscheidungen auch in der Pandemie gestärkt haben - mit berechtigten Ausnahmen, wenn schon im Vorfeld von geplanten Versammlungen zu erkennen war, dass es eher um Krawall als um friedliche Meinungsäußerungen gehen würde. Aber mit der Meinung ist das eben so eine Sache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

