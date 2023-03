Müllgebühren sind nicht immer gerecht

Plus Müllgebühren sorgen immer wieder für Verwunderung, vor allem wenn sie teurer sind als in der Nachbarschaft.

Egal, ob Biotonne oder Restmüll – welche Abfallgebühren ein Haushalt zahlen muss, hängt stark vom Wohnort ab. Der Landkreis Günzburg ist im Vergleich zu seinen Landkreisnachbarn absoluter Spitzenreiter, wenn es um die Erhebung von Müllgebühren geht. Diese Unterschiede sorgen bei Bürgerinnen und Bürgern für Verwunderung. Um dem ganzen etwas Positives abzugewinnen: Die Menschen im Kreis Günzburg leisten mit ihren Müllgebühren ihren Beitrag dazu, dass möglichst viel Unrat in den Wertstoffhöfen landet und weniger in der freien Natur. Warum? Die hohen Müllgebühren refinanzieren die im Landkreis Günzburg vergleichsweise hohe Freimenge für Grüngut und Sperrmüll. Warum die Müllabfuhrkosten in der einen Region viel höher sind als ein paar Kilometer weiter, mag manche Verwaltung wortreich erklären können. Den Gerechtigkeitssinn einiger Bürgerinnen und Bürger dürfte es trotzdem verletzen, denkt man an diejenigen, die in einer Zweizimmer-Wohnung sitzen und nicht jeden Samstag Rasen mähen oder Hecken schneiden.

