Neuer Wohnraum: Eine Investition in die Zukunft

Plus Manche Landkreise haben ihre Wohnbaugesellschaften im Gegensatz zu Günzburg erst gar nicht abgeschafft. Der Kreis Günzburg reagiert nun auf diesen Umstand.

Vielleicht hat der Landkreis Günzburg vor Jahrzehnten nicht erkannt, dass es auch Kommunen gut zu Gesicht steht, sich in den Wohnungsmarkt einzumischen jenseits der Bemühungen von privater Seite. Damals hatte man sich entschieden, nicht länger an der Wohnbaugesellschaft des Landkreises festzuhalten, da es nicht als Kerngeschäft kommunalen Wirkens empfunden wurde. Aber ein auf Gewinnmaxime bedachter, privater Wohnungsmarkt regelt nicht alles – im Gegenteil. Finanziell schwach gestellte Menschen können sich eben häufig das nicht leisten, für das in Hochglanzprospekten geworben wird. Insofern nehmen hier der Landkreis und die bislang drei Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes eine nicht zu unterschätzende Rolle ein, wenn es um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum geht. Dass damit gerade auch die Beschäftigten des Landkreises und der Gemeinden im Landkreis bedacht werden können, ist im Zeitalter des Fachkräftemangels und des Wettbewerbs um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewiss kein Nachteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen