Neues Klosterbier: Mehr Gemütlichkeit wagen

Plus Das Kloster Wettenhausen hat ein neues Klosterbier vorgestellt und möchte damit ein Gefühl von damals wieder ins Leben rufen: Gemütlichkeit. Vollkommen zurecht.

Früher sind die Landwirte nach ihrer Getreidelieferung noch im Müllerstüble eingekehrt, erzählt Schwester Amanda, Subpriorin des Klosters Wettenhausen. Dort haben sie das im Kloster gebraute Bier getrunken und den Tag ausklingen lassen. Insgesamt ging es gemütlicher zu und weniger hektisch. Mit dem neuen Klosterbräu hofft sie auf ähnliche Begegnungen im Biergarten des Klosters. Denn ihr geht es vor allem um eines: die Rückkehr der Gemütlichkeit und des Beisammenseins. Ein vermeintlich einfacher Wunsch, an dem man sich ein Beispiel nehmen sollte.