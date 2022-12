Paketverteilzentrum: Eine Chance für Echlishausen

Plus Mit der Firma Honold kommt ein moderner Logistiker ins Bibertal. Manche Bedenken, die nun vorgebracht werden, sind nur wenig überzeugend.

Mehr als vier Fußballfelder groß ist die Fläche, die die Honold Logistik Gruppe am Ortseingang von Echlishausen erworben hat. Die Firma selbst und der Paketdienstleister GLS arbeiten vermutlich in wenigen Jahren von diesem Standort aus.