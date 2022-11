Kommunen im Landkreis sollten Gelegenheit für Städtepartnerschaft nutzen

Plus Für eine kommunale Partnerschaft ist es nie zu spät, wenn sie ernst gemeint ist und gelebt wird. Beziehungen zur Ukraine bieten sich aus traurigem Anlass derzeit an.

Von Alzenau bis Zwickau reicht das Band der Solidarität. In der Region gehören die Städte Memmingen, Kaufbeuren, der Markt Thierhaupten im Landkreis Augsburg und der Bezirk Schwaben zu den über 100 kommunalen Akteuren, die mit Orten und Landstrichen in der Ukraine eine Partnerschaft eingegangen sind. Es ist gut, wenn nun auch der Landkreis Günzburg dazu gehören möchte.