Personalkarussell bei der Polizei dreht sich schneller als das Blaulicht

Plus Bei so vielen Wechseln an einem Tag kann einem fast schwindelig werden. Dabei sind die neuen Arbeitsplätze für die Neuen bei der Polizei gar nicht so neu.

Wenn man es mal verstanden hat, ist es eigentlich ganz logisch: Der neue Polizeichef von Günzburg kommt von der Kripo Neu-Ulm. Die Krumbacher Polizeichefin geht dafür als Stellvertreterin zur Kripo Neu-Ulm. Der bisherige Günzburger Dienststellenleiter geht studieren, der stellvertretende Leiter in Krumbach macht an der Spitze seiner Dienststelle weiter. Und der Neu-Ulmer Polizeichef bleibt einfach weiter im Amt. Nur: Bis man dieses drehende Blaulicht-Personalkarussell erst einmal erfasst hat, kann es schon etwas dauern – fast so lange wie ein Stau auf der A8.

Spaß beiseite: Die Veränderungen innerhalb der Dienststellen im Landkreis Günzburg und im Landkreis Neu-Ulm mögen erst mal verwirrend sein, bei näherer Betrachtung sind sie ein Zeichen großer Kontinuität. Alle beteiligten Polizeibeamten sind der Region über viele Jahre und teilweise schon ihr ganzes Leben lang verbunden. Es sind Menschen, die hier verwurzelt sind, Land und Leute kennen und durch ihre Erfahrung wissen, wo die Probleme sitzen.

