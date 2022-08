Schausteller müssen bei Corona-Politik berücksichtigt werden

Plus Abgesagte Feste und Jahrmärkte: Die Corona-Pandemie stürzte Schausteller in eine Krise. Aktuell atmet die Branche auf, doch sie braucht weiterhin Unterstützung.

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft hart getroffen. Die Hilfen von Bund und Länder reichten oft nicht aus, um die Verluste zu kompensieren. Seit knapp einem Jahr erholen sich viele Unternehmen und profitieren von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Doch eine Branche kann erst seit diesem Frühjahr wieder aufatmen: die Schausteller. Sie wurden zu lange außer Acht gelassen, obwohl jedes Jahr rund 350 Millionen Menschen die deutschen Volksfeste und Weihnachtsmärkte besuchen.