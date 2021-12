Schulgarten: Auf Biegen und Brechen muss offenbar eine Entscheidung her

Plus Es gibt viele Ideen, um die Situation an Kindergarten und Mittelschule zu verbessern. Doch die schon zuvor favorisierte Variante muss es sein. Komme, was wolle.

Im Laufe der Jahre, in denen die Verkehrssituation zwischen Kindergarten und Mittelschule nun schon mehrfach die Gremien in Burgau beschäftigt hat, sind diverse Konzepte über den Ratstisch gegangen. Für jedes gibt es Argumente und gegen jedes. Wenn man den Kommunalpolitikerinnen und -politikern eines nicht vorwerfen kann, dann ist es eine mangelnde Diskussionsfreude. Auch in der Sitzung am Dienstagabend ist kontrovers und teils emotional darüber debattiert worden, wie eine größtmögliche Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen mit einer Bewahrung des Schulgartens in Einklang gebracht werden könnte. Der Bürgermeister hatte dies bereits zuvor als "gordischen Knoten" bezeichnet. Zerschlagen werden konnte er nicht, die Grünfläche wird wohl nicht erhalten werden können, sollte die jetzt ins Detail gehende Planung in einen Umbau münden.

