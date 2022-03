Schutzbauten auch nach Krim-Annexion entwidmet: Sträfliche Ignoranz

Plus Warnzeichen gab es viele, was den Frieden in Europa angeht. Nicht zuletzt seit 2014. Trotzdem wurde das, was die Bürger schützt, abgebaut. Auch im Kreis Günzburg.

Es hätte so schön sein können. Nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, hätte ein Zeitalter des Friedens und der Freundschaft beginnen können. Viele glaubten es. Viele handelten so. Viele waren schlicht blauäugig. Auch in Deutschland. Die Bundeswehr hätte mancher am liebsten gleich abgeschafft, statt sie nur zu kannibalisieren, und andere Vorkehrungen für einen Ernstfall hielt man ebenfalls für bedeutungslos. Wie ignorant die Entscheider der Bundespolitik auch hier waren, zeigt sich angesichts des Ukraine-Kriegs. Auch im Landkreis Günzburg.

