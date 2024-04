Schweinchen Peppa Wutz ist ein weiteres Zugpferd für den Landkreis Günzburg

Plus Wie beim Bau von Legoland Günzburg vor über 20 Jahren melden sich auch vor dem Start des Peppa Pig Parks Skeptiker zu Wort. Dabei stehen die Zeichen auf Erfolg.

Viel Matsch, Baumaschinen und Rohre, die aus dem Boden ragten - und dazwischen die ersten bunten Spielgeräte und Fahrgeschäfte. So sah es vor gut 23 Jahren in Günzburg aus, als der Freizeitpark Legoland gebaut wurde. Redaktionsmitglieder der Günzburger Zeitung wanderten damals mit Bauhelm und Weste über die Fläche und konnten sich - wie so viele andere im Landkreis Günzburg - nicht vorstellen, wie das Ergebnis dieses Bauvorhabens die Region nachhaltig prägen und verändern würde. Und in Leserbriefen und Stammtischgesprächen, in Gemeinderatssitzungen und am Mittagstisch daheim war die Skepsis groß. Wird das was mit diesem Klötzchenpark. Braucht es sowas bei uns?

Im Jahr 2024 sind Bauhelme und Westen beim Presserundgang auf der Baustelle pink statt gelb, die Baufläche kleiner und der große Bruder Legoland in der Nachbarschaft mit Rekordbesucherzahlen und seiner Strahlkraft für den Tourismus der ganzen Region längst etabliert. Kaum einer wird anzweifeln können, dass die Ansiedelung des Freizeitparks dem Landkreis nicht gutgetan hätte. Zumal die Fläche, auf der Legoland gebaut wurde und für Erweiterungen immer noch Platz hat, beileibe kein geschätztes Naturparadies, sondern das Gelände eines früheren Munitionslagers gewesen ist.

