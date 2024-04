Sind hohe Kitagebühren ein Luxusproblem?

Plus Überall steigen die Kosten, auch bei der Kinderbetreuung. Manche Eltern wären froh, wenn sie überhaupt einen Kindergarten- oder Krippenplatz hätten. Ein Kommentar.

607 Prozent. So viel mehr bezahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder, wenn die in Kammeltal in den Kindergarten gehen, im Vergleich zu Gundremmingen. Anders ausgedrückt: 170 gegen 28 Euro pro Monat. Das ergab unsere Recherche der Kinderbetreuungsgebühren im Landkreis Günzburg anhand eines Beispiels von sechs Stunden Betreuung eines Kindes ab drei Jahren.

Woher kommt dieser extreme Unterschied? Finanziell stärkere Kommunen haben im Landkreis eine gewisse Sonderstellung. Da verwundert es wenig, dass sie Eltern bei der Betreuung unter die Arme greifen können. In Kammeltal hingegen nennt die zuständige Hauptamtsleiterin unter anderem Tarifsteigerungen und zusätzliches Personal als Gründe für die jüngste Anhebung. Inflation und gestiegene Energiekosten sind weitere Faktoren, die auch andere Städte und Gemeinden aufzählen. Die Anhebungen sind nachvollziehbar und hätten mancherorts viel früher kommen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen