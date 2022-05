Spenden sind nie eine Selbstverständlichkeit – auch nicht für Wohlhabende

Plus Niemand hat die Pflicht, einen Teil seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu geben. Umso schöner ist es, wenn der Lions Club und die Firma Wanzl viel für Bedürftige übrig haben.

Aus den Augen, aus dem Sinn – so ist es doch häufig bereits im Leben. Und wem es zu Lebzeiten nicht gelingt, bei anderen im Gedächtnis zu bleiben, ist bereits mit dem Klang seiner Totenglocke vergessen. So würden es die Mächtigen dieser Welt heutzutage wohl nicht sagen. Aber sie handeln, Despoten einmal ausgenommen, häufig im Bemühen, auch noch der Nachwelt ein gutes Bild abzugeben. Die Formulierung über die Gefahr, mit der Totenglocke auch dem Vergessen anheimzufallen, wird dem Habsburger Kaiser Maximilian I. (1459-1519) zugeschrieben. Sein Zeitgenosse und prominentester Gläubiger war Jakob Fugger, der Reiche, der die Globalisierung praktizierte, ehe 500 Jahre später das Wort dafür überhaupt erfunden wurde.